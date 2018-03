En San Carlos: Vecina de San Ramón denuncia rotura de tubería en apartamento

Alexander Olvera

San Carlos, marzo 16.- Camelis Romero, quien vive en la torre 14 del Complejo Habitacional San Ramón, en San Carlos, denunció que desde tres días su apartamento se inunda por la rotura de una tubería en el edificio. Dijo que el problema comenzó luego de que se realizaron unas reparaciones en la bomba de ese complejo de apartamentos lo que ocasionó el bote de aguas.

Dijo que solicitó a que apagaran la bomba, para evitar que se volviera a llenar de agua. “Estoy desde las 6:00 am sacando agua. La persona que tiene la rotura en la tubería no ha hecho absolutamente nada para solucionar este problema, ni siquiera para poner un paliativo para que el agua no entre a mi casa. Me dijeron que ese no era problema de ellos y sí es”, sostuvo

Romero informó que se dirigió a las oficinas de Inavi, y allí le informaron que tengo que solucionarlo yo. “Cómo soluciono yo, cómo pago un plomero y me meto en casa ajena a romper piso y reparar una tubería. Ese problema lo debe resolver la gente de Inavi”, destacó la afectada.

Aseguró que en Inavi la atendió fue una secretaria, quien le manifestó que no tenían dinero en esa empresa y que los jefes no podían atender el caso porque estaban ocupados. Finalmente, pidió a las autoridades resolver este caso porque no puede mantener la puerta cerrada porque el agua cae en la cerradura y se filtra el apartamento.