En Tinaquillo: Padre de familia de avanzada edad sigue reclamando su vivienda

Mikarla Villegas

Tinaquillo, enero 29.- A la sala de redacción de este rotativo una vez más se apersonó el señor Leonardo Cudemus, quien desde hace algunos años se encuentra a la espera de una vivienda, estructura que le fue asignada por la Alcaldía de Tinaquillo y desde hace unos meses se la quitaron.

En este sentido, Cudemus explicó que la ciudadana YatittzaEchendía le informó en días pasados que la casa que le había sido adjudicada fue asignada a otra señora, ya que él no ha cargado cemento, bloques ni ha estado al pendiente de la edificación de la misma, a lo que el afectado respondió que su corazón cuenta con un marcapaso y no esta en edad para realizar ese tipo de trabajos.

Por otro lado, Echendiaal ser consultada indicó que no fue sacado, sino movido de terraza, pero que el ciudadano sí gozará del beneficio de vivienda por parte del Ayuntamiento, como compromiso ya adquirido, pero que deberá ser paciente y que hasta la actualidad el personal encargado tiene en cuenta su caso.

“Yo necesito mi casita”, argumentó Cudemus, y agregó “ya no estoy en edad ni para que me den trabajo, el alcalde y Yatittza conocen mi caso y solo quiero un techo, porque el día que yo no esté mis hijos van a quedar en la calle”, puntualizó el afectado.