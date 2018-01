En Tinaquillo y San Carlos ancianos se las ven difícil para cobrar sus pensiones

Especial.-

En San Carlos y en Tinaquillo sigue siendo desesperante la cola que deben hacer las personas de la tercera edad para poder cobrar sus pensiones, aparte de que muchas veces después que hacen este inmenso sacrificio, cuando llegan a las taquillas del banco Bicentenario o del Banco de Venezuela les dicen “se acabó el dinero, venga mañana”.

-Esto es una tortura realmente –señala Juana Palma, acompañante de su abuela quien cobra su pensión del seguro social- porque aquí he visto personas casi desmayarse por el calor, por el hambre, por el estrés… no es posible que un gobierno mantenga un discurso y los hechos sean otros, las palabras no se concatenan con la realidad, dicen que apoyan a los adultos mayores, que son un gobierno humanista, pero los hechos demuestran lo contrario. Los abuelos son tratados como seres de segunda, lamentablemente hay que decirlo.

Mucha gente comentó que vienen de El Pao, Tinaco, El Baúl, a cobrar sus pensiones, con la ilusión de irse con su dinero, pero se les hace muy difícil y a veces imposible, pero para colmo reclaman que cuando les llegan a dar la plata eso no les alcanza para comprar una medicina debido a la hiperinflación. Lo que comenzó siendo una solución al problema de los ancianos, como fue la pensión, ahora no es sino una ayuda para completar para un remedio o para medio cartón de huevos.

Los cojedeños que han dado su vida trabajando reclaman a las autoridades competentes, que tanto en Tinaquillo como en San Carlos, las condiciones para el pago de las pensiones así como de los beneficios que el gobierno otorga a jóvenes, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc., se canalicen de mejor manera para que haya justicia real, y que además se ocupan de mejorar la economía de este país.