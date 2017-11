En Valle Hondo lo que se oye es el lamento

Especial.-

San Carlos.- Familias que residen en Valle Hondo, la mayoría de ellas dedicadas a la producción agrícola y pecuaria, aún con todas las carencias y necesidades, quieren producir y trabajar, porque ellos apuestan a un mejor Cojedes, pero para eso requieren la atención del Estado, a través de las diversas instituciones, entre ellas las que se encargan de la vialidad, léase Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, Alcaldía de San Carlos, Gobernación del Estado Cojedes, Esseerca, etc.

A pesar del optimismo para hacerle frente a las adversidades, las familias campesinas de la zona lanzan un SOS, al gobierno, para que les ayude a mejorar la vialidad, así como para que les atiendan en lo que se refiere a crédito y asistencia técnica agropecuaria, dotación de viviendas y servicios públicos en general.

Aseguran que muy pocos gobernantes los visitan y que al parecer se han olvidado de esta comunidad humilde del municipio Ezequiel Zamora (San Carlos). Destacaron allí han dejado viviendas inconclusas por parte de entes oficiales mientras que mucha gente vive en ranchos en condiciones infrahumanas.

Al parecer tanto en la alcaldía y como en la Gobernación no les han parado a las exigencias que los habitantes de Valle Hondo han hecho. Y plantean además que las bolsas de los Clap, no les alcanzan para mucho, amén de que cada vez vienen más caras. Agregó que no tienen transporte y el jeep de la alcaldía no brinda servicio constante.

Ya se acerca diciembre y la gente de Valle Hondo hubiese deseado que los organismos oficiales hubiesen dado respuestas a sus necesidades y planteamientos formulados durante todo el año. “Aquí lo que se oye es el lamento”, dijo una de las vecinas del sector rural, ante el clamor que la gente hace porque además de la falta de servicios básicos también les afecta la inflación para comprar insumos para la actividad agrícola, pero igualmente para los repuestos de quienes tienen sus vehículos de cuatro y de dos ruedas, así como la comprar alimentos y medicinas.

Esperan que antes de fin de año alguna de las autoridades regionales o municipales se acerquen a Valle Hondo para que al menos en diciembre o al iniciar el año 2018 comiencen a ver beneficios como les corresponde por ley.