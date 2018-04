En Venezuela los carros están como el pueblo… pasando aceite

Carlos Hernández.-

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes).- “En Venezuela los carros están como la gente”, dijo José Zuloaga, conductor de un taxi, a quien abordamos para preguntar cómo es su día a día y cómo percibe la situación actual.

-¿Cómo es eso, don José?

-Guá… pasando aceite. Mira como está el carrito que yo cargo y así andan muchos por estas calles, botando humo por el escape… pasando la lata.

Y es que comprar aceite para el motor del carro ya se hace imposible, en Cojedes y en cualquier parte de Venezuela, debido a los altos costos del producto, razón por la cual ya muchos vehículos andan por ahí contaminando la ciudad.

Zuloaga, conduce un cuatro ruedas con más de 15 años que dejó de ser un último modelo y aún le andan “dando rosca como taxi”.

-Este carro es de un compadre, se lo estoy trabajando porque él está enfermo y yo no tengo chamba en mi tercera edad. Pero si hago una carrera, la más barata está en 30 mil, tengo que darle diez al compa, diez pa´l carro y diez pa’ mi. Todo lo partimos en tres. Del carro sale lo de la gasolina, reparar algún caucho o comprar el aceite. Pero dígame usted, con los precios de hoy en día eso es imposible. Por eso el perolito está pasando la lata crudita, contó sudoroso Zuloaga.

Contando su día a día refirió que con lo que él percibe y lo que le da a su compadre pasa lo mismo que con lo del carro, es decir no les alcanza para nada. No pueden cubrir lo de la comida y mucho menos para los remedios, porque sólo la pastilla de la tensión además de que no se consigue cuando la encuentra cuesta más de millón y medio la cajita.

Zuloaga dice que los venezolanos estamos entrampados, entre la espada y la pared. No tenemos como echar para atrás, porque tenemos el muro que nos lo impide y si queremos dar un pasito adelante nos agarra el filo de la espada. Cree que el gobierno no tiene moral para llamar al pueblo a darle el voto, porque es el culpable de toda esta situación económica, del empobrecimiento del pueblo y el hambre que estamos pasando. Y la oposición cayó en el juego del gobierno dividiéndose entre quienes piensan ir a sufragar y entre quienes llaman a la abstención.

Pero “pensándolo bien, reflexionó, si me quedo en casa el 20 de mayo, estaré apoyando al gobierno para que sigan haciendo desastre. Yo mejor me voy a votar para expresar mi descontento. Creo que si todos pensamos y actuamos así, aquí sucederá algo. Y cambiando este gobierno podríamos iniciar una gran transformación en Venezuela que nos permita volver a ser felices como éramos antes y no nos dábamos cuenta”.

-Así tendré oportunidad de encontrar mi trabajo, mi compadre podrá recuperarse y hacerle el motor al carrito y nuestros hijos que se fueron unos a Colombia y otros al Perú regresarán a casa, expresó…

“Taxi, ¿me llevas al terminal… cuánto vale la carrera?”, se le oyó decir a un cliente que cortó nuestra conversación. Zuloaga, dijo: “sí mi hermano, vamos y en el camino cuadramos no hay problema”, después volteó y agregó: “Hasta luego periodista, pero primero la papa”…

“Cosas que pasan”…