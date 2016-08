Encargado de “La Fortaleza” pide al Consejo Comunal realizar una mesa de trabajo

Mikarla Villegas.

Tinaquillo, marzo 14.- Ante la denuncia de los vecinos de la 3ra etapa de la Urb. Tamanaco en Tinaquillo, quienes expresaron su molestia y preocupación de los diversos hechos irregulares por la transformación de una vivienda en una especie de hostería y tasca denominada “La Fortaleza”, la cual acusan de alterar la paz de la zona residencial, el encargado del establecimiento se pronunció.

Aníbal Salgado tomó su declaración no como un derecho a réplica sino como un derecho a la conciliación, pues desde hace un mes asumió la responsabilidad del referido lugar y desde entonces ha querido realizar una mesa de trabajo con el Consejo Comunal para que ambas partes obtengan un beneficio, pues está presto a contribuir con la urbanización y establecer una normativa para las respectivas labores del establecimiento.

Indicó que se encuentra trabajando para toda la permisología del caso y cumplir con los horarios establecidos en la Ley. Dijo que el servicio va dirigido a gente de “caché”, con cultura y en cuanto a la ubicación del Taller Especial Bolivariano Menca de Leoni explicó que son ellos quienes colaboran con el mantenimiento y mejoras de la escuela, y la misma directora les agradece en todo momento el apoyo brindado.

El encargado de “La Fortaleza” destacó que no tienen ningún problema en costear el gasto de un vigilante de la urbanización, porque lo único que desean es que puedan trabajar bajo un ambiente de armonía, y con respecto al problema de la luz, indicó que el ingeniero Silva de Corpoelec está evaluando la situación, y si la sobre carga mencionada por los vecinos es producida por el establecimiento, ellos tomarán las previsiones necesarias para solventar las molestias en este aspecto.

Salgado dejó claro que el establecimiento no es ni un “prostíbulo ni un centro prepago”, e instó al Consejo Comunal a realizar una reunión con los cuerpos de seguridad que hacen vida en el municipio, para coordinar todo y contribuir con el bienestar de la comunidad, pues señala que no causan molestias alguna, y con relación a la música aseguró no ser atormentadora pues la produce un equipo de sonido de tres cd y dos cornetas, finalizó.