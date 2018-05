Enfermos renales cerraron la vía por falta de diálisis

Alexander Olvera

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes) “Hemos perdido mucho peso por la mala alimentación que tenemos, no comemos las proteínas suficientes para alimentarnos y encima de eso no tenemos diálisis desde el pasado lunes 30 de abril, porque no hay insumos”, denunciaron pacientes renales del Centro Nefrológico Cojedes, quienes cerraron la calle Sucre para llamar la atención de las autoridades regionales.

Douglas Ochoa, vocero de los enfermos renales, dijo que no cuentan con líneas, que son las que llevan la sangre de su cuerpo a las máquinas, solución, gasa, adhesivo y alcohol entre otros insumos. Mencionó que deben comprar todos los insumos para dializarse: “Un adhesivo cuesta un millón de bolívares, un paquete de gasa 300 bolívares. Nosotros no ganamos para eso”.

Ochoa destacó que la vida de más de 150 personas que sufren esta condición está en riesgo. “Desde hace tiempo hemos alertado a las autoridades de la situación que presentamos, porque cada vez que no se nos hace una diálisis quien sufre es nuestro organismo que se llena de líquidos y desechos. Si el gobierno no actúa vamos a pagar con nuestras vidas”.

Agregó que deben consumir proteínas de alto valor biológico y las autoridades regionales se comprometieron con vender esos productos y solamente les han ofertado dos cartones de huevos en abril y marzo. “Eso no nos alcanza para nada, porque debemos consumir ocho huevos diarios por nuestra condición”.

Al sitio se presentó Corina Lago, Defensora del Pueblo del estado Cojedes, quien les informó que se comunicó directamente con la autoridad única de Salud en la entidad, Yenni Cepeda, para informarle el problema que presentan los enfermos renales. Aseguró que espera que se solucione parte las exigencias de los enfermos renales.