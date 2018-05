Enfermos renales convocan a Marcha por la Vida este jueves 17

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 14.- Pacientes renales del Centro Nefrológico Cojedes denunciaron que continúan sin insumos para la realización de sus tratamientos. Indicaron que este lunes 14 de mayo, en horas de la mañana, se comunicaron con autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) y les informaron que un camión había salido para Cojedes. Expresaron que enviaron cinco cajas de líneas que solo les alcanza hasta el miércoles 16 de mayo.

Douglas Ochoa, paciente renal, dijo que su sorpresa fue grande cuando al llegar al centro de salud lo que encontraron fue una camioneta Terios y no un camión como se les había informado. Agregó que cada día se deteriora más su salud y que en cualquier momento alguno de ellos puede perder la vida por la falta de material para el tratamiento. “Aunque esto es una grave crisis ya vemos que es una especie de guachafita lo que tienen con nosotros las autoridades del Ivss. Nosotros no podemos seguir viviendo esta situación”, sostuvo.

Del mismo modo, invitó a todo el pueblo de Cojedes y a la sociedad civil para que los acompañen a la Marcha por la vida de los Pacientes Renales que saldrá este jueves 17 de mayo, a las 9:00 am desde el Chino Cantón de San Carlos hasta la Redoma del Hospital. “Esto es insostenible y los pacientes renales no podemos seguir viviendo esto de que hay insumos, no hay y que perdemos la diálisis”. Los enfermos responsabilizaron de lo que les pueda pasar a Nicolás Maduro, la gobernadora Marguad Godoy y a los nueve alcaldes del estado, por lo que piden que ayuden a solucionar el problema que presentan los más de 152 enfermos renales dele estado que tienen su vida en peligro por la falta de insumos para sus tratamientos.