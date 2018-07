Enrique Peña Zauner integrará la Vinotinto Sub 20 en Torneo Cotif

Arturo José Rodríguez

San Carlos, julio 5.- (Las Noticias de Cojedes).- El volante ofensivo del Borussia Dortmund, Enrique Peña Zauner, formará parte de la plantilla de la Vinotinto Sub 20 en el Torneo Internacional Cotif 2018, a realizarse en Valencia (España), desde el 28 de julio hasta el 8 de agosto.

En relación a esto, Peña Zauner, dijo lo siguiente: “Me siento muy contento, muy orgulloso. Es para mí un honor pertenecer a esta gran familia Vinotinto”.

Debido a su talento y buen momento en las categorías inferiores del cuadro alemán, fue tomado en cuenta para hacer la pretemporada con la plantilla profesional del Borussia Dortmund en Estados Unidos , no obstante le tocó decidir entre formar parte de ella o representar por primera vez a su selección, eligiendo a la Vinotinto.

“La decisión no fue muy fácil. Era una decisión que sólo yo tenía que tomar. Ellos (Borussia Dortmund) me dicen que he tomado la mejor decisión. Esta oportunidad de hacer un partido para la selección venezolana es algo único”.