Erdogan admitió derrota en principales ciudades tras comicios municipales

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, admitió que su partido, el islamista AKP, ha perdido la alcaldía de la capital en las elecciones municipales celebradas este domingo, pero no reveló el resultado de Estambul, donde se divisa un empate entre su formación y el socialdemócrata CHP.

No obstante, en un discurso en Ankara este noche, Erdogan ha reconocido implícitamente cierta derrota al declarar que “la razón por la que no hemos alcanzado el resultado deseado en algunos lugares es que no hemos sabido explicarnos al pueblo. Tenemos que corregir nuestros errores. El pueblo no se ha equivocado”.

En Ankara, los resultados preliminares difundidos por la agencia oficialista Anadolu muestran que el candidato socialdemócrata, Mansur Yavas, que ya se ha declarado ganador, se impuso a su rival del AKP con una ventaja del 3 %.

Pero con respecto a Estambul, la mayor urbe del país, persistía la incertidumbre hasta bien pasada la medianoche, reportó EFE.

Los últimos datos difundidos por Anadolu daban una escasísima ventaja, de apenas 4.400 votos, para el candidato del AKP, Binali Yildirim, cuando falta por escrutar aún el 1,5 % de las papeletas, es decir, unos 100.000 sufragios.

Al llegar a este punto, con la distancia reduciéndose continuamente, Anadolu paró la difusión de resultados, y Yildirim se declaró vencedor en un breve discurso televisado.