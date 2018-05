Escasa participación durante proceso electoral del domingo en Cojedes

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 20. (Las Noticias de Cojedes).- Desde tempranas horas de este domingo 20 de mayo, se dio inició el proceso electoral en el que se elige el presidente de la Republica y siete diputados a al Consejo Legislativo del Estado Cojedes. La afluencia de votantes no estuvo a la altura de otros procesos electorales, aunque algunos electores destacaron que el proceso era rápido y no hubo tinta indeleble, ni estación de chequeo al elector lo que retrasaba el evento.

En la entidad estaban habilitados para votar 256.000 electores, de los cuales 1.408 son extranjeros, en 262 centros por lo que se han dispuesto 464 mesas distribuidas en los nueve municipios de la entidad. Más de 3.000 funcionarios del Plan República custodiarían las mesas durante el evento que contaba con la asistencia de más de 1.000 funcionarios acreditados por el Consejo Nacional Electoral.

La gobernadora, Margaud Godoy, quien ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Francisco Miguel Seijas (Las Monjitas), dijo que los bolivarianos deben escribir una nueva y bonita página de la historia por el futuro de los hijos y por la paz del continente. “Hoy Venezuela es el faro de luz en el continente y el mundo por lo que somos nosotros los hombres y mujeres humildes los que vamos a demostrar que Venezuela quiere paz”.

Del mismo modo, Marcos Castro Pacheco, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Nº 34, dijo que el proceso se desarrolló sin dificultades. “La ciudadanía ha estado muy disciplinada. Yo felicito al pueblo de Cojedes porque han acudido de manera disciplinada al proceso. La actitud ha sido de compromiso con el país y de apoyo al proceso electoral”.

Es necesario señalar, que en el centro de votación de la Escuela Básica Carlos Vilorio, en el que votan 3.186 electores, la mesa 5, pasadas las 10:00 am, estaba dañada y no había sido sustituida –a esa hora- por funcionarios del CNE. También en el Liceo Nacional Eloy Guillermo González eran las 7:30 am y los electores esperaban en las afueras del centro de votación porque no se habían instalado las mesas. En horas de la tarde continuó el proceso con menos gente en los centros de votación.