Escasez de dinero en efectivo aqueja a los cojedeños

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- La terrible escasez de dinero en efectivo que se presenta en todo el país, también afecta a los Cojedes, quienes exigen a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y autoridades (Sudeban) y a los representantes del Gobierno, llegar a un acuerdo para buscar una solución inmediata a esta situación.

María Guédez, quien se encontraba en el cajero automático del Banesco en San Carlos, detalló que este problema cada día se agrava más y es preocupante para toda la colectividad, pues indicó que en muchos comercios no hay puntos de ventas y hay partes donde necesitan pagar con dinero en efectivo. Relató que no tenía cómo pagar un mototaxi hasta su residencia, ubicada en El Retazo. Por tal motivo, pide a las autoridades una pronta respuesta.

Por su parte, Roraima Durán, señaló que ayer lunes, no había actividad bancaria y los cajeros automáticos no tenían dinero, lo que generó caos entre las personas en el lugar. Otro punto que denunció fue la distribución de billetes de 10 y 20 bolívares, dinero que en muchas partes no los están aceptando. También criticó la burla a la que son sometidas las personas de la tercera edad, quienes no reciben su pago completo.

Por último, Aleida Matute, destacó que este problema afecta a todo el país y en especial a los pensionados, que pasan hasta siete días viajando hasta las entidades bancarias, para cobrar su dinero por partes. Lamentó que los cajeros dispensen solo ocho ó 10 mil bolívares, que no les alcanza ni siquiera, para comprar un kilo de arroz. De este modo, los entrevistados, reiteran su llamado al Gobierno nacional, para que presente medidas inmediatas ante este caso, que afecta el bienestar de la población.