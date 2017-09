Escasez de efectivo altera cotidianidad de los venezolanos

Caracas.- La escasez de billetes de distintas denominaciones está afectando a la población venezolana, sobre todo al sector comercio que también presenta lentitud en los puntos de ventas del sistema bancario, además de las fallas de la conexión a la internet que limitan las transferencias electrónicas.

En la capital venezolana, los usuarios deben realizar largas colas en los cajeros autómaticos y bancos para retirar efectivo, a pesar de la poca cantidad que está permitido adquirir. Esta situación, a su vez, genera gran malestar entre quienes no poseen el tiempo para esperar.

De igual forma, en el interior del país se repite la situación. Es en el caso del estado Barinas, donde los días miércoles y jueves, hubo bancos en los que se veían solo pensionados, quienes exigían el pago completo de su mensualidad en billetes de alta denominación tal como se los prometió el presidente Nicolás Maduro. Las autoridades les han recomendado hacer uso de las tarjetas de débito para algunas compras.

Los comerciantes y ciudadanos particulares de Barinas aseguran que se abstienen de depositar el efectivo que les llega a sus manos, porque los retiros bancarios no pasan de 30 mil bolívares.

Ventas caídas en Margarita

En la Isla de Margarita, desde el comercio informal hasta las tiendas debidamente establecidas, están siendo afectadas, aseguró el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez Ghersi, quien estimó que por lo menos en un 50% esta situación ha tumbado las ventas.

Las limitaciones que impone la conexión al momento de usar el dinero plástico hace que los ciudadanos privilegien el uso del efectivo en sus operaciones de compra.

Falta de efectivo paraliza cotidianidad de los merideños

La ausencia de billetes en Mérida es de una magnitud elevada y la prohibición de los avances de efectivo en locales comerciales se ha acentuado al punto que los ciudadanos no cuentan con dinero para pagar sus pasajes, una carrera en taxi o mototaxi, por lo que confiesan que llegan a inmovilizarse cuando no tiene tiempo de ir al banco.

Eugenia Contreras, ama de casa, relató que para ella es “un calvario encontrar efectivo”, toda vez que para lograrlo debe hacer cola de horas en un banco o un cajero automático para recibir “20 mil o 10 mil bolívares diarios”, según sea el caso.

Contreras manifestó que siente “frustración” e “impotencia al no poder usar su dinero” y como si fuera poco no poder pagar lo que quiere comprar con tarjeta de débito porque “los puntos de venta no sirven. A veces no pasan las tarjetas, otras la conexión es tan lenta que una tarda hasta una hora en un comercio entre comprar y pagar”, dijo para ilustrar el deterioro de su calidad de vida.