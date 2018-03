Escasez de efectivo es un grave problema para los venezolanos

Especial.-

San Carlos.- Comerciantes cojedeños ratificaron la posición del gremio que los agrupa nacionalmente, en el sentido de que la falta de dinero en efectivo está causando grave daño a los venezolanos en general, situación de la cual no escapan, lógicamente, los cojedeños.

Este domingo, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, María Carolina Uzcátegui, ratificó que el problema de la escasez de dinero en efectivo afecta a todos los venezolanos por igual. “Hoy por hoy el billete venezolano es el producto de mayor demanda y oferta en el país, es el único producto del cual hay libre comercialización”.

La empresaria advirtió que actualmente el efectivo se está comercializando a 100% de su valor. “Es un tema bastante dramático en el que el comerciante no solo enfrenta que con la crisis eléctrica ya no hay puntos de venta que funcionen, ya no se pueden hacer transferencias, además no hay efectivo entonces ¿De qué manera que el ciudadano común pueda desenvolverse?”.

Destacó que en Venezuela en la actualidad no llegamos ni siquiera a un 2% del circulante del dinero en efectivo. “Tenemos un incremento de la masa monetaria de 15% semanal lo que hace que cada vez haya menos efectivo y más hiperinflación, el gobierno en vez de aplicar correctivos está aplicando todas aquellas cosas que pudieran agravar aún más la situación”.

En el caso de Cojedes los comerciantes señalan que ante otros problemas que se presentan como el colapso de los puntos de venta, la falla del servicio de Internet (que limita la realización de transferencias), la interrupción a cada momento del servicio de energía eléctrica, hace que las ventas caigan y que el público se vea insatisfecho para hacer sus compras.