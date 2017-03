Estaciones de servicio en Caracas y del interior se quedaron sin gasolina

Las fallas en el suministro de gasolina que se habían estado reportando desde finales de la semana pasada comenzaron a pasar factura. Ayer numerosas estaciones de servicio de Caracas y del interior del país se quedaron sin combustible y debieron cerrar. Las bombas que aún contaban con inventario registraron largas colas de conductores que congestionaron más el tránsito.

“He pasado por todas las bombas de Altamira, Los Palos Grandes y Caurimare y en ninguna tenían gasolina. Me vine para esta porque vi que había gente en cola. Tengo una hora esperando y no sé si pueda llenar el tanque”, dijoun conductor que estaba ayer a las 5:00 de la tarde en la estación de servicios PDV, cercana al CCCT.

La estación era una de las pocas que quedaba operativa a esa hora, sin embargo, uno de los encargados aseguró que se les estaba agotando el combustible. “Yo tengo gasolina porque ayer me surtieron, pero calculó que en dos o tres minutos se me acaba. No creo que pueda atender a todos los que están en cola”.

En las de Las Mercedes las gandolas de Pdvsa tenían más tiempo sin llegar. “A nosotros no nos traen gasolina desde el sábado de la semana pasada. Lo primero que se nos agotó fue la de 95 octanos. La gente hizo cola para llevarse la de 91 y también se acabó”, contó un bombero.

En las del interior se repitió la situación. En las populares estaciones de servicio de Bohío, en la Autopista Regional del Centro y en la bomba Santa Ana, en Naguanagua, Carabobo, se hicieron colas de 200 vehículos que esperaban ser abastecidos.

Varios automóviles se quedaron varados en los alrededores de las gasolineras, lo que generó mayor caos. Además, algunos conductores fueron robados mientras esperaban.

Usuarios de las redes sociales reportaron que en varias ciudades de Miranda, Aragua, Lara, Barinas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar y Monagas, entre otros estados, también había problemas para poner gasolina.

Baja producción

La Dirección de Mercadeo de Pdvsa difundió un comunicado en el que admitían que en las estaciones de servicio de la zona central había bajado el inventario de combustible, aseguraban que se debía a razones climáticas.

En la tarde Ysmel Serrano, vicepresidente de Comercialización y Suministro de Pdvsa, también se refirió a las fallas en el combustible y sus consecuencias, pero dijo que eran cuatro los estados afectados. “Se han generados colas en algunas estaciones de cuatro estados del país, producto del retraso en el cabotaje de la gasolina”, escribió en Twitter.

Además, aseguró que están reforzando los despachos. “Contamos con suficiente gasolina producida en nuestras refinerías, seguiremos redoblando el despachando hasta estabilizar la distribución”.

Sin embargo, Iván Freites, dirigente sindical, afirmó que las fallas en el suministro de combustible se deben a la caída en la producción de las refinerías. Dijo que actualmente solo Amuay está produciendo gasolina. “La planta catalítica de Amuay produce 40.000 barriles por día, pero se requieren 250.000. El gobierno ya no tiene dinero para importar los componentes que necesitamos para producir el combustible, ni para importar suficiente gasolina terminada”.