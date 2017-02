Estadio de La Aguadita “se cae a pedazos” ante la mirada apática del alcalde

LUIS EDUARDO CASADIEGO

San Carlos.- En condiciones lamentables permanece el estadio de la comunidad de La Aguadita en el municipio Lima Blanco, por lo que sus atletas no pueden hacer uso de las mismas y deben acudir a otros poblados para poder practicar cualquier disciplina deportiva.

Carlos Augusto Pérez, secretario general de Acción Democrática en Lima Blanco, denunció que el alcalde Juan Morales no toma en cuenta “en lo absoluto” a los deportistas de La Aguadita, quienes no cuentan con unas instalaciones decentes para entrenar.

Expresó que el estadium presenta problemas de todo tipo, “las gradas se están cayendo a pedazos, el monte se come las instalaciones, el cercado está casi en el suelo, por lo que animales como caballos y vacas entran constantemente y defecan por todas partes. No hay una sola área de este recinto, que no amerite una reparación o limpieza”, dijo.

Afirmó que el campo “es un verdadero monumento a la mediocridad que ha caracterizado a este Gobierno durante los últimos años”, en los cuales únicamente se han dedicado a prometer cosas que no cumplen y a amedrentar a los ciudadanos. Exhortó a la comunidad en general a unirse y recuperar los espacios.