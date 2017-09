Estudiantes de la Universidad de Carabobo exigen el arreglo de Bus Taguanes

MARITNES LÓPEZ

PASANTE DE UBV

San Carlos.- El presidente de la Asociación de Estudiantes de Tinaquillo de la Universidad de Carabobo (Aetuc), Luis Miguel Guevara y Daniel Lucena, estudiantes de la Universidad de Carabobo, núcleo Naguanagua del estado Carabobo, denunciaron que desde hace un año tienen parado el transporte de Bus Taguanes por un desperfecto de la caja.

Guevara informó que hace tiempo viajan en autobuses particulares lo que le genera mucho gasto a la comunidad estudiantil de la UC y que reside en el municipio Tinaquillo. Dijo que son aproximadamente unos 400 alumnos, refiriéndose a los tres turnos con los que cuenta el núcleo.

Mientras que Lucena apuntó que en esta semana fueron a retirar el Bus Taguanes, y recibieron la unidad en las mismas condiciones en las que la ingresaron. También dijo que al transporte le habían sacado un neumático. Los estudiantes afectados se quejaron ante este medio, porque no le cumplieron, ni solventaron con la unidad que los traslada a la universidad. Aseguran que intentaron arreglarlos con un autobús más pequeño, pero no estuvieron de acuerdo, debido que la matrícula en el estado Cojedes es muy amplia y no podría abarcarlos.

Para finalizar expresaron que los dos buses que los trasladaban, les fue donado por la Gobernación en el año 2009, y solo cuenta con uno, mientras que el otro está parado desde hace un año, y continúan a la espera de solventar esta problemática, ya que el tiempo corre y se mantiene todo igual.