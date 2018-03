Estudiantes y profesores se quejan del mal servicio de transporte de la Unellez

Alexander Olvera

San Carlos.-Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos (Unellez) denunciaron el mal servicio que presta la empresa asignada para cubrir el transporte. Indicaron que deben esperar más de dos horas en las paradas sin que pase un bus.

Elpidio Pérez, quien es estudiante universitario, dijo que llevaba más de dos horas a la espera del transporte. “Queremos que se arregle el servicio de transporte. Hay una materia que no estoy viendo por la falta de transporte. Esto se repite todos los días y uno debe esperar en las paradas para que pase un bus. Me ha tocado caminar desde la Fundación del Niño hasta el centro porque el autobús lo mandaron a buscar una comida”.

Jean Carlos Pineda, estudiante de octavo semestre de Educación Física, dijo que la Coea siempre dice que la universidad está bien y que el comedor funciona. “El comedor no funciona de manera adecuada, las bandejas las dan llenas de grasa, el jugo es agua pura. Esta no es la universidad que yo conocí hace cuatro años. Aquí todo los han politizado y las becas las dan por política y no debe ser de esta manera”.

Del mismo modo, José Guillermo Loreto, presidente de la Asociación de Profesores de la Unellez (Apunellez), expresó que el problema del transporte los afecta a todos. “Yo estoy aquí desde las 9:00 am y son más de las 11:00 am y el autobús no ha pasado. Cómo es posible que una universidad que siembra el futuro del país no tenga ni siquiera un transporte bueno”.

Loreto expresó que en la Unellez casi nada funciona, “la comida, los baños, la falta de agua, la infraestructura deteriorada. Si aquí hubiera un ministro responsable y serio declarara el cierre técnico de la Unellez hasta que se resuelvan sus problemas fundamentales. Esto lo que da es lástima y por eso todos debemos alzar la voz y protestar ante esta situación”.