Ex funcionario denunció atropellos en laboratorios clínicos del Iacpec

LUIS EDUARDO CASADIEGO

San Carlos.- A la redacción de este medio se presentó la mañana de ayer el ciudadano Rafael Páez, supervisor jefe jubilado de la Policía Estadal de Cojedes (Iacpec), con la finalidad de denunciar un trato inadecuado, tanto para él, como para su hija, en los laboratorios clínicos de dicho órgano.

Páez expresó que acudió al recinto con la finalidad de hacer unos exámenes a su hija de 18 años de edad, “los análisis salen bastante costosos, no vi necesario ir a una clínica, pues por muchos años he cotizado y nunca he utilizado el Fondo de Pensión Social, sin embargo, al llegar me informaron que mi hija ya no podía disfrutar del servicio, por ser mayor de edad”, relató el declarante.

Aseguró que recibió un trato atroz por parte de la coordinadora del centro, la ciudadana Zuleima García, quien no quiso permitir que se ofreciera la atención, “me comuniqué con el presidente de la directiva de policías jubilados, a fin de que esta señora nos explique a cabalidad los motivos por los cuales mi hija no pudo ser atendida, pues según entiendo no hay ningún estatuto que diga que los hijos de los funcionarios sólo pueden recibir atención hasta los 17 años”.