Ex Magistrado Christian Tyrone Zerpa: “Las decisiones de alto nivel están inspiradas en lo que desde Cuba se manifiesta”

Christian Tyrone Zerpa abandonó su cargo como magistrado del TSJ y emigró a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas con el objetivo de colaborar con la justicia norteamericana.

La Periodista, Carla Angola, realizó este domingo 6 de enero una entrevista exclusiva para EVTV, donde Tyrone Zerpa confesó que no podía seguir prestándose para la “narcodictadura” que atraviesa Venezuela, además calificar “ilegitimo” el segundo periodo presidencial de Nicolás Maduro, ceremonia que se llevará a cabo precisamente en la sede del TSJ, el próximo 10 de enero. Razonando “Yo no puedo seguir secundando esto”.

Tyrone Zerpa, fue diputado del partido oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y gracias a la protección de la Primera Combatiente Cilia Flores, ascendió a ser uno de los llamados “magistrados express” con el compromiso de resguardar lealtad al régimen desde el 23 de diciembre de 2015.

“A mí me escogieron porque yo era uno de los leales, disciplinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela”, detalló el ahora prófugo de la justicia a Carla Angola en la entrevista.

Zerpa reveló que en el TSJ no existe ningún funcionario cubano, no obstante dio testimonio “que hay decisiones no del TSJ sino políticas de alto nivel donde una vez, el embajador de Cuba se reúne con el presidente Maduro, al finalizar dicha reunión el Presidente toma una decisión”. Asimismo dijo que en el más alto nivel “hay mucha coordinación, conversaciones para alinear posturas similares y así poder entonces desarrollar políticas internacionales de manera conjunta o para tomar decisiones en lo interno y en buena medida están inspirada en lo que desde Cuba se manifiesta”.

Cabe destacar que, Zerpa indicó que es la Primera Combatiente Cilia Flores, quien dirige y controla los magistrados, incluso aseguró que muchas decisiones del TSJ se toman después de una “llamada a Miraflores” agregando que no existe autonomía de poderes. (2001.com.ve)

2019-01-06