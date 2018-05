Ex oficialistas rechazaron los comicios presidenciales

ARTURO RODRÍGUEZ

San Carlos, mayo 15.- (Las Noticias de Cojedes).- Este miércoles 16 de mayo, Jackson Páez y José Jesús “Chuy” Betancourt, políticos del estado Cojedes, que pertenecieron al oficialismo, se pronunciaron en torno a las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo.

Jackson Paéz, ex diputado a la Asamblea Nacional, hizo un llamado al pueblo cojedeño. “No debemos prestarnos al simulacro electoral que organizó el gobierno para este domingo, estas no son elecciones, son un fraude y no podemos prestarnos para lavarle la cara a Nicolás Maduro”.

También manifestó lo siguiente: “Nosotros queremos elecciones reales con garantías, no que el gobierno elija por nosotros”.

Por su parte, José Jesús “Chuy” Betancourt, ex alcalde de San Carlos, reveló estar en desacuerdo con la convocatoria a estas elecciones porque a su juicio carecen de credibilidad y legalidad. “Estas elecciones se organizaron a la medida del gobierno de Maduro para garantizar su permanencia en el poder”.

“Han demostrado que no les importa lo que sufre la gente, Maduro tiene un rechazo del 80 por ciento del país debido a la situación de destrucción. En un proceso electoral con garantías Nicolás perdería, aquí nos quieren hacer creer que todo está bien y él volverá a ganar”, dijo Betancourt.