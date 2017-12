“Exigimos nos entreguen las tickeras que nos ofrecieron para votar por Alemán”

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de diferentes comunidades de San Carlos, protestaron frente a la Alcaldía de San Carlos, para exigir al nuevo mandatario, Rafael Alemán, el pago del bono del “Niño Jesús” ofrecido por el presidente Nicolás Maduro. Expresaron sentirse engañados porque les prometieron que si votaban por el “candidato de la patria” les daban la tickera y todo fue un engaño.

Rafael César Linares, quien reside en la comunidad de La Unión y vocero de los presentes, señaló que todo el tiempo los cojedeños se quedan callados ante los problemas. Dijo que les escaneraron el código del carnet de la patria, que es un dinero que fue enviado por el presidente, y ahora nadie sabe nada, ni le dan una explicación a los agraviados.

Marbelis Pinto Gómez, quien reside en el barrio Villas del Paraíso, expresó que solo a una de 17 familias le entregaron el bono. “En ese consejo comunal no tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la gente, yo tengo cinco niños y no salí beneficiada. A la jefa de calle si le llegó el bono a pesar de que su esposo trabaja y tiene hogares de la patria”.

María Barrios, jefa de calle del sector III de El Retazo, mencionó que nada más le entregaron dos tickeras para las 19 familias que allí viven. “Esto no es justo, porque a cada persona que votó por Alemán se les prometió el bono y ahora nadie quiere hacerse responsable por eso”.

Carmen Matute, del barrio San Antonio, mencionó que a su casa fueron a preguntarle si había votado, para entregar el beneficio, pero al ir a retirarlo le indicaron que no aparecía en el listado. “Esperemos que nos entreguen lo que nos prometieron”. Anaikel Colmenares, de Los Iraníes, “estoy muy molesta porque en mi casa hay 10 personas y no nos dieron ni una tickera. No es justo que los del consejo comunal que no necesitan si les dieron”.

Motorizados también fueron engañados

Jesús Manuel Peñaloza, de Ezequiel Zamora, dijo que Ana Zerpa, la del CLP les informó que desde la alcaldía le dijeron que no había bono para nadie. “Yo trabajé en la Ubch Manuel Manrique, como motorizado toda la noche rodando y rodando y nada que nos dieron nada, con lo caro que están los cauchos. Nosotros somos revolucionarios”.

Isaura González, del sector 12 de Octubre, aseguró que la jefa de la Ubch no repartió el bono en la comunidad. “Yo soy madre de tres niños y ni siquiera me tomaron en cuenta como a muchos de la comunidad y nadie da respuestas”. Zuleidis Enrique, de La Medinera, agregó que el viernes les quitaron el carnet de la patria y les llegó el mensaje, pero no le han dado el dinero”.

Miguel Solorzano, también de La Medinera, aseguró que los jefes de las Ubch engañaron al pueblo invitándolos a votar por el candidato de la patria y no le otorgaron nada, ni tomaron en cuenta nadie de su familia. “Eso es un derecho para todos los venezolanos”.

Al sitio de presentó el concejal, Juan Tovar, quien atendió el reclamo de los presentes y exigió a los responsables dar la cara al pueblo. (Como observación esta misma situación la han denunciado en Tinaco y Tinaquillo, por citar casos precisos de afectados que han acudido a este medio).