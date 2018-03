Expertos aseguran que el mundo sabe que el Petro no es una criptomoneda

CARACAS.- El economista Pedro Luís Echeverría, exembajador de en Estados Unidos y exsecretario general del Banco Interamericano de Desarrollo y excoordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, destacó que la nueva orden ejecutivo de Estados Unidos que prohíbe las transacciones con el Petros es “la puntilla” que viene a complementar las anteriores sanciones económicas distadas por el Departamento del Tesoro contra el gobierno de Venezuela. “Con el Petro se pretendió obviar las restricciones que ya había establecido Estados Unidos –EEUU- a las transacciones financieras venezolanas”.

A su juicio, el Petro no tiene ninguna viabilidad “es mas es considerado como un instrumento para el lavado ilegal de dineropero además es una moneda que no tiene ninguna credibilidad, yo no sé quiénes estarían comprando Petros, imagino que los mismos personeros del gobierno, ese instrumento estaba condenad desde hace tiempo”.

Aseguró que la comunidad internacional sabe que el Petro no es una criptomoneda. “El Grupo de los 20 –G20- tomo la resolución establecer algunas regulaciones para las criptomonedas y hacer un seguimiento para establecer unas normas regulatorias a nivel internacional en el mundo financiero”.

Agregó que aunque el gobierno está tratando de que le Petro se vea como una moneda no fiduciaria, los mercados internacionales lo ven como una emisión encapsula de deuda y por ello la nueva orden ejecutiva de Donald Trump “es consistente con el resto de las sanciones sobre aquellos instrumentos financieros venezolanos para limitar las actividades económicas opacas por parte de algunos personeros del gobierno”. Por su parte, el profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar –USB-, Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas, aclaró que el Petro no es una criptomoneda, es un híbrido. ”Es una especie de criptoactivo pero que tiene como elemento subyacente una garantía, que no es tal porque son las reservas petroleras que están debajo de la tierra que son intangibles y no tienen una probabilidad determinada de explotación ni de venta, por lo tanto, se entiende que el Petro es la emisión de una deuda encapsulada al margen de la ley de Hidrocarburos”.

“Este es un mecanismo que esta llevado a cabo el gobierno para correr la arruga, ellos están pretendiendo revivir el esquema de la bipolaridad de los años ‘60 cuando Cuba se entregó a los intereses nacionales soviéticos en el contexto global para encontrar cobijo”, detalló.Asimismo, el diplomático e internacionalista, Eloy Torres,coincide al afirmar que el Petro es un mecanismo oscuro que, a su juicio, exuda una actividad ilícita por lo que la mayoría de los países del mundo están analizando el fenómeno. “El G20 en su vigésima reunión en Buenos Aires puso en dedo en la llaga”.