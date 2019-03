Expolicias y bomberos de Cojedes denunciaron que ganan salarios miserables

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Un grupo de jubilados y pensionados de la Policía de Cojedes y del Cuerpo de Bomberos del Estado Cojedes, dependientes del Ejecutivo regional, denunciaron que luego del aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro despareció el monto que se les pagaba por jerarquía y años de servicio en esa institución. Los presentes se apostaron frente a la gobernación, para ser atendidos por Margaud Godoy, gobernadora de esta entidad

Indicaron que perciben salario mínimo que no les alcanza ni para comprar las medicinas lo que afecta a más de 160 expolicías y 25 bomberos que arriesgaron su vida durante más de 30 años, para darle seguridad a las calles de Cojedes.

José Arcila, comisionado y presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Policía del Estado Cojedes, señaló que continúan con su lucha en contra de estos señores del gobierno regional que los tienen muriendo de hambre.

Arcila aseguró que desde septiembre de 2018 lo que cobran es salario mínimo que no les alcanza ni para comprar medio kilo de queso. “Estamos completamente abandonados, no tenemos seguridad social de ninguna parte y los directores y secretarios de la policía a atenderlos, para solucionar sus problemas”.

El comisionado indicó que en días pasados le enviaron una correspondencia al viceministro de Policías del Ministerio de Relaciones Interiores y les contestó que esta situación era responsabilidad directa de la Gobernación de Cojedes.

“Ya estamos cansados de que no nos atiendan, cuando llegamos de esconden, se pierden y no quieren atendernos. La secretaria del Alberto Fermín Ulisses, secretario de Gobierno de Cojedes, nos pasó por un lado y ni nos miró. A nosotros nos tienen como una basura. No nos quieren atender esos diablos”, declaró.

Los jubilados y pensionados de Policojedes y de los bomberos exigieron a las autoridades ser atendidos y que se les solucione su problema o radicalizarán su protesta en los próximos días. (El Pitazo)