Extrabajador de la alcaldía denunció incumplimiento de su liquidación

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Freddy Molina, quien es extrabajador de la Alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, manifestó que tiene aproximadamente más de 2 años en espera del pago de su liquidación y aún no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades del ayuntamiento.

Molina atestiguó que a pesar de que llevó el caso a la Inspectoría del Trabajo del estado, no ha logrado que solucionen su caso. Afirmó que la respuesta que recibe por parte del alcalde, Pablo Rodríguez, es que no cuentan con el presupuesto para cancelar la liquidación de los 3 años de labor que cumplió en la institución.

“Fui a la Inspectoría del Trabajo para que me hicieran los cálculos y hace dos años el monto que dio era de 480.000 bolívares. Y ahora he estado yendo constantemente a la alcaldía y no me dan respuesta, me mandan a hablar con no sé quién, luego con otra persona y así me tienen, cada vez que voy me dicen que no tienen plata, que no tienen presupuesto. Todo el tiempo es una burla y no puede seguir siendo así”, indicó el exasalariado.

Finalmente, insistió en que no es la única persona que ha pasado por esta situación, puesto que excompañeros de trabajo también se encuentran en las mismas condiciones y hasta la fecha tampoco han recibido el pago equivalente a su liquidación, ni respuestas oportunas acerca de sus reclamos.