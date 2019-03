Falleció Miss Veneno, Ricardo Suárez

En horas de la noche de este 14 de marzo el maquillador venezolano Luis Fernando informó a través de su cuenta en Instagram que el youtuber venezolano Ricardo Suárez, mejor conocido como Miss Veneno, falleció a causa de un paro respiratorio.

De acuerdo a la información publicada en la red social de la camarita y la confirmación de una fuente cercana a Ronda, Suárez padecía de un fuerte cuadro de neumonía el cual se complicó y le provocó un paro respiratorio.

“El cielo se llena hoy de botox y veneno, Dios estará feliz de recibirte descansa en paz y que brille para ti la luz perpetua”, es el mensaje con el que Luis Fernando acompañó la instantánea junto al fallecido.

Ricardo Suárez era un reconocido youtuber de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales), y graduado en Comunicación Social.

Como era de esperarse, los seguidores utilizaron la última publicación del youtuber para dejar sus mensajes de condolencias y “despedirse” de alguna manera u otra del mismo.

“Esto tiene que ser mentira”; “Nos dejaste un gran vacío”; “Qué lastima, no tenía que ocurrir”; “Vuela muy alto y brilla como nunca”; “Descansa en paz, reina del veneno”; “Ahora quién nos dará nuestra dosis de veneno?”; “Esto no puede ser”, “¿Quéééééé?, aun no lo creo”, comentan los internautas.

Fuente: Revista Ronda