Falta de alimentos causa zozobra en familias tinaquilleras

Mikarla Villegas

Tinaquillo, agosto 28.- Uno de los problemas que afecta actualmente a las familias tinaquilleras es la escasez de alimentos, los rubros de la cesta básica ya no los consiguen de manera normal en los anaqueles y lo poco que se adquieren a través de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no alcanza para lo extenso del tiempo que se tarda en llegar este beneficio.

Durante un recorrido por la localidad, se pudo observar cómo ciertos establecimientos se encuentran vacíos, algunos llenan los espacios con otros productos que si bien es cierto las personas lo compran, pero no resultan ser una prioridad al momento de preparar la comida, situación que causa zozobra en las familias que diariamente se preguntan “qué vamos a comer hoy”, debido a que, el medio kilo de pasta importada ya tiene un precio de 8 mil bs, pero a eso le hace falta la proteína o cualquier acompañamiento que deseen hacerle, lo cual amerita un gasto mayor a los 15 mil bs.

Mireya Aular, madre de familia y ama de casa, expresó que en su familia solo trabaja su esposo quien gana sueldo mínimo y tienen dos niños, aunado a ello, reciben la bolsa del CLAP cada 21 días y estos alimentos no son suficientes, ya que, las cuatro harinas solo le alcanza para 3 ó 4 días, la pasta igual, el arroz le rinde un poco más, pero igual no logran comer completo por el alto costo de la carne, lo que hace que sus comidas no sean del todo balanceadas o como deberían ser diariamente.

Es así, como esta situación quizás afecta a la mayor cantidad de familias en la localidad, que deben ingeniárselas para comer, trabajar, costear gastos médicos, servicios públicos, entre otras cosas, aun y cuando la alimentación debería ser la prioridad, actualmente muchos comen “lo que haya”.