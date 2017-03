Falta de patrullas y buena dotación impide mejor servicio a PoliCojedes

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Los funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del estado Cojedes (Iapec) trabajan en precarias condiciones, los recursos técnicos con que cuentan no son óptimos, hay deficiencias de patrullas, radiocomunicaciones, armamentos, dotación de chalecos, uniformes e incluso hasta de comida porque en los comandos “no hay” y la deben llevar de sus casas.

San Carlos, uno de los municipios más azotados por la delincuencia cuenta con solo dos patrullas, una que atiende toda la zona sur y la otra que debe custodiar el centro, sectores aledaños incluso hasta el balneario Bocatoma.

A través de la información suministrada por un “patriota cooperante” se conoció que gran número de unidades para el servicio de patrullaje inteligente se encuentran inoperativas por falta de cauchos, tren delantero, frenos, entre otros requerimientos. Agregó que cada unidad asignada a los cuadrantes debe rodar 48 horas porque no cuentan con los vehículos necesarios.

Bajos salarios

Reveló que un funcionario policial gana salario mínimo, pero con las deducciones queda en alrededor de Bs 40.000. Añadió que las primas por hogar y estudios es de Bs 798, vivienda 532, transporte 12.50, bono nocturno 887, antigüedad 2.662 y por funciones especiales 798.

Reconoció que aunque ganan sueldo mínimo el alto costo de la vida no les da para el sustento de una familia. Aseguró que aunque les descuentan la Ley de Política Habitacional, el Iapec tiene una deuda desde el año 2009 con las entidades bancarias.

Indicó que aunque le venden las bolsas de comida el precio de los productos no se corresponde con su contenido.

Del mismo modo, señaló que los dormitorios no cuentan con las condiciones mínimas requeridas para el adecuado descanso del funcionario como el caso de El Retén, que no disponen de camas, aire acondicionado, baños y muchas duchas no sirven y generalmente carecen de agua.

Deben llevar hojas para imprimir la denuncia

Trascendió, que los denunciantes deben llevar las hojas para que le entreguen las denuncias formuladas, porque en las oficinas del Iapec casi nunca disponen de tintas, papel, ni material de oficina.

No son escuchados por las autoridades

Los funcionarios se quejan de que sus peticiones no son escuchadas por las autoridades y que la actual gobernadora Margaud Godoy, nunca se ha reunido con la tropa, ni conoce las dificultades que enfrentan todos los días para mantener la paz ciudadana.

Nueva autoridad

De manera extraoficial, se conoció que pronto habrá una nueva autoridad frente a la comandancia general de Policía del estado Cojedes, la cual se espera haga las investigaciones correspondientes y tome decisiones que contribuyan a mejorar el servicio de la Policía en la región, la cual viene trabajando con las uñas por brindarle un buen servicio a la ciudadanía. Dijeron que estas calamidades han sido notificadas para su corrección pero el tiempo pasa y no hay mejoras, por lo que acudieron al medio solicitando la reserva de la fuente, con el único ánimo y buena fe de que las autoridades procuren soluciones para que ello se traduzca en bien hacia la ciudadanía, ya que ellos son funcionarios que aspiran mejores condiciones de trabajo, pues a diario arriesgan sus vidas para sacar a los delincuentes de las calles del estado.