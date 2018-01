Familia de Gianni Versace desaprueba temporada de “American Crimen Story” sobre asesinato del diseñador

El segundo ciclo de la serie de Fox “American Crime Story” indagará sobre la muerte del diseñador italiano Gianni Versace, quien fue acribillado en julio de 1997 por un asesino en serie llamado Andrew Cunanan.

La producción creada por Ryan Murphy (“Glee”) se basó en el libro “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in US History” de Maureen Orth y según han dicho los ejecutivos, se trata de relato de no ficción, aunque los familiares del desaparecido magnate de la industria de la moda creen todo lo contrario.

En un comunicado enviado esta semana, la familia Versace señala que desaprueba el programa de TV. “La familia Versace no ha autorizado ni ha tenido ningún tipo de implicación en el desarrollo de la inminente serie sobre la muerte de Mr. Gianni Versace, que solo debe ser considerada un trabajo de ficción”, dice la declaración.

Además, los cercanos a Gianni afirman que el libro de Orth “está lleno de cotilleos y especulaciones”, criticando a la autora y a Murphy por basarse en ese relato.

“Orth nunca ha recibido ningún tipo de información de la familia Versace ni de gente cercana a ella, y por eso no tiene ninguna base consistente para afirmar nada sobre la vida íntima de Gianni Versace y de sus familiares. En su lugar, en un claro esfuerzo de crear una historia sensacionalista, presenta solamente rumores sin fundamento llenos de contradicciones”, aseguran.

“American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace” cuenta con las interpretaciones de actores como el venezolano Édgar Ramírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Donatella Versace, hermana del diseñador) y Ricky Martin (Antonio D'Amico, pareja de Gianni).