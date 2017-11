Familia tinaquillera sigue a la espera de una vivienda digna

Mikarla Villegas

Tinaquillo.- Ninoska Sánchez, madre de cuatro niños, habita en una casa de barro ubicada en la calle Santa Eduviges de la comunidad La Trinidad del sector Juan Ignacio Méndez. Esta familia, se vio afectada en meses pasados por las fuertes precipitaciones registradas en la localidad, debido a que la humilde vivienda ha sufrido derrumbes en su estructura.

Ante la situación que desde el pasado mes de junio vive la familia de Sánchez, esta ha tratado de hablar con el alcalde Luís Yoyotte a fin de notificarle la irregularidad, en busca de alguna solución para ella y su hijos, pero según la respuesta del burgomaestre en reiteradas oportunidades no ha sido positiva para esta madre desesperada, por lo que, espera que en los próximos días el gobierno regional y municipal se aboque.

Ante la situación que atraviesa Sánchez, esta cuenta con el informe de los Bomberos, organismo que le sugirió que debe desalojar la vivienda debido al riesgo en el que se encuentra, “pero aquí me tendré que quedar, no tengo para donde irme” puntualizó la afectada, al mismo tiempo que mostraba su preocupación ante la escena que hoy por hoy le toca vivir.

Es por ello, que una vez más, esta familia tinaquillera, hace uso de esta ventana informativa a fin de hacerle un llamado a los organismos competentes, a la gobernadora Margaud Godoy para que se aboque a esta irregularidad. “Si yo me pudiera quedar en mi casa lo hago, y así no ando pidiéndole nada a nadie, pero ya los bomberos me dijeron que es un riesgo estar ahí, que voy a esperar que la casa nos caiga encima” finalizó la afectada.