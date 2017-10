Familiares de víctimas de represión documentan crímenes de lesa humanidad

El Comité de Familiares y Víctimas de la Represión y Presos Políticos de Venezuela denunciará ante la Organización de Estados Americanos los casos de crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante las protestas de 2014 y 2017, acusación que se encuentra bajo investigación de esa instancia internacional para determinar si el gobierno de Venezuela cometió delitos de esa naturaleza y, por consiguiente, remitir el caso a la Corte Penal Internacional.

Durante la tercera audiencia pública del ciclo de sesiones de la OEA que investiga los posibles casos de lesa humanidad, la activista de los derechos humanos, Lilian Tintori, junto con un grupo de parientes de las víctimas fatales de la violencia del Estado y de presos políticos, grabaron un video en Caracas que será enviado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como al ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para sustentar la denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro que hizo la abogada venezolana Tamara Suhú el pasado 14 de septiembre.

La esposa de Leopoldo López, preso político, denunció que durante las protestas el gobierno empleó el patrón de disparar hacia la parte superior de los cuerpos de las víctimas. Indicó que durante los 2 períodos de protestas, 37 personas fueron asesinadas de tiros en el cuello o en la cabeza, disparados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, cuerpos policiales estadales y grupos de civiles armados.

Tintori explicó que, de acuerdo con el registro de las ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y el Foro Penal Venezolano, son 128 las personas asesinadas durante los 4 meses de manifestaciones de este año; 15.000 heridos aún están convalecientes y que hay 487 presos políticos sometidos a torturas constantemente.

EXIGEN JUSTICIA

Sin anestesia ni quimioterapia

Cecilia de Sousa manifestó que a su hermano, Juan Miguel de Sousa, que se encuentra en el Hospital Militar tiene cáncer de próstata y no le han realizado las quimioterapias.

Denunció que el ingeniero, que fue detenido en 2015 y aún no ha tenido audiencia, estuvo en La Tumba, aislado en una celda de 15 metros de profundidad, sin luz solar y a bajas temperaturas, donde le realizaron un tratamiento odontológico, sin anestesia y con un taladro manual.

“El médico solicitó una biopsia de emergencia, pero se la hicieron 45 días después porque se negaban a trasladarlo”, expresó.

Informó que solicitaron una vez más una medida menos gravosa de privación de libertad ante el tribunal que conoce la causa, para que su hermano pueda comparecer en su domicilio, pero a la fecha no han obtenido respuesta.

“Rogamos a Dios por la justicia”

El sargento Rubén Bermúdez, que fue detenido durante una cita de la Dgcim por presunto intento de golpe de Estado este año, requiere ser operado del ojo y hasta la fecha las autoridades han hecho caso omiso, y no han dado respuesta al caso. “Rogamos a Dios por la justicia. Él no ha cometido ningún delito”, manifestó su hermana Odalys Bermúdez.

Denunció que desde que fue detenido permaneció 55 días aislado, estuvo 15 días sin aseo personal y sin comida, luego fue trasladado a Ramo Verde, y en mayo lo recluyeron en la 26 de Julio, en Guárico, sin informar a los abogados ni a familiares de la causa.

Indicó que no tiene ni siquiera la fecha de audiencia y que la defensa no ha tenido acceso al expediente. En todo ese tiempo no le han permitido la visita de sus hijos.

Sin despacho a la libertad

Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular que fue detenido por unos hombres sin identificación el 29 de agosto del año pasado y que tiene boleta de excarcelación, ha sido sometido no solo a tratos crueles e inhumanos sino a la omisión del tribunal que lleva la causa, el cual permanece sin despacho desde hace un año, denunció su madre, Luz Lara.

“Vivimos una agonía. Nada nos garantiza su vida ni su libertad”, expresó. Relató que su hijo se encuentra injustamente preso y que ha sido sometido al aislamiento en cuartos de castigos de Ramo Verde, como el Tigrito, donde estuvo encerrado con bolsas de basura, sin ver el sol ni ventilación, y sin visitas de sus hijos. Informó que este mes el gobierno debe responder la solicitud de liberación hecha por la ONU.

“El responsable es Maduro”

“Salga lo que salga en las investigaciones, el único responsable es Nicolás Maduro Moros, porque si él no estuviera haciendo una mala gestión, ninguna persona hubiese estado en la calle protestando ni mi hijo enterrado”, manifestó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, joven de 17 años de edad, quien murió en la avenida Libertador durante una protesta que era reprimida por la Policía Nacional Bolivariana.

Informó que a cuatro meses de la muerte de su hijo, no han tenido resultados de las investigaciones. Solo le han informado que esperan por las pruebas químicas forenses. Indicó que aunque ella llevó a los testigos a comparecer ante el Ministerio Público, los funcionarios de la PNB que reprimieron la manifestación no han sido llamados a declarar.

Disparos a la cabeza 2014

Robert Redman, 28 años de edad

Bassil Da Costa, 23 años de edad

Génesis Carmona, 21 años de edad

Jesús Acosta, 22 años de edad

Geraldine Moreno, 23 años de edad

Guillermo Sánchez, 42 años de edad

Juancho Montoya, 53 años de edad

Willmer Caravallos, 41 años de edad

Wilfredo Rey, 32 años de edad

Cliver Roa, 14 años de edad

2017

Daniel Queliz, 20 años de edad (Policarabobo)

Carlos Moreno, 17 años de edad (colectivos)

Tony Canelón, 32 años de edad, tiro en el cuello (GNB)

Kevin León, 19 años de edad (colectivos)

Luis Márquez, 52 años de edad (colectivos)

Orlando Medina, 22 años de edad (colectivos)

Eyker Rojas, 20 años de edad (GNB)

Hecder Lugo, 20 años de edad (GNB)

Armando Cañizález, 18 años de edad, disparo de metra en el cuello (GNB)

Anderson Dugarte, 31 años de edad (Colectivos)

Yeison Mora, 17 años de edad (GNB)

Manuel Castellano, 46 años de edad (GNB)

Jhon Quintero (colectivos)

Augusto Pugas, 22 años de edad (Polibolívar)

José Pérez, 20 años de edad (colectivos)

Nelson Arévalo, 22 años de edad (colectivos)

Jonathan Zavatti, 25 años de edad (colectivos)

Ísael Macadan, 18 años de edad (colectivos)

Roberto Durán, 24 años de edad (colectivos)

Alfredo Figueroa, 19 años de edad (colectivos)

Ramsés Martínez, 20 años de edad (colectivos)

Janeth Angulo, 55 años de edad (GNB)

Gilimber Terán, 16 años de edad (colectivos)

José Leal, 18 años de edad (Plan República)

Eduardo Orozco, 19 años de edad (Conas)

Luis Espinoza, 16 años de edad (GNB)