Familiares del Dr. Argenis Pérez exigen celeridad para que el crimen sea esclarecido

Especial.-

Tinaquillo.- Familiares del doctor Argenis Pérez Martínez exigen justicia. Sus hermanas e hijos destacaron que es un crimen que no puede quedar impune por lo que, exigen se aceleren las investigaciones.

Confían en las gestiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), sub delegación Cojedes y de quienes gerencian esa institución a escala nacional; no obstante, quisieron hacerle un llamado público para que estén atentos ante este hecho y no lo dejen enfriar considerando que lo que ocurrió, fue una desgracia no sólo para sus familiares y amigos, sino para toda una entidad que ya siente su ausencia.

Sus parientes, confían en la justicia venezolana, pero temen a que los autores puedan fugarse de la región y el caso, quede resuelto a medias. Es importante recordar, que el doctor Argenis Pérez Martínez fue asesinado el pasado 30 de diciembre cuando se disponía a almorzar en un restaurant ubicado en el sector Apamates en Tinaquillo.

Por años se dedicó a realizar ecos pues era especialista en ecografía, atendió a quienes podían cancelarle y a quienes no; siempre estuvo presto a servirle a su pueblo. Nació y murió en Tinaquillo y disfrutó de su gente de manera especial, atendiéndolos y ayudándolos sin esperar nada a cambio.