Familias lloran por necesidades que tienen en comunidades

IRIS MARCELLI GARCÍA

Tinaquillo.- Es triste y lamentable ver cómo familias enteras lloran por las condiciones de necesidad que presentan actualmente, muchas de ellas confiaron en un proceso revolucionario que les mejoraría su calidad de vida, pero desafortunadamente muchos de los que confiaron en este proceso, hoy lo único que reflejan es decepción.

Varios vecinos residentes de distintos sectores que conforman la comunidad de Apamates I, se presentaron en las instalaciones de PDVAL en Hilanderías en busca de una respuesta o simplemente expresar su descontento por lo pésimo que les llega la bolsa de comida, ya que cada vez que llega más cara y los productos son los mismos.

Algunos de los que allí se encontraban manifestaron que son chavistas y apoyan el proceso, pero lamentablemente quien pensaba en el beneficio del pueblo era Chávez, pero Maduro lo que hizo fue destruir el país, dijeron.

Hay que hacer referencia que al sitio se presentaron un aproximado de 50 personas, madres y padres de familias humildes y necesitadas, quienes llorando aseguraron estar cansados de esta situación y de darle a sus hijos arroz con queso, porque eso es lo único que viene en la bolsa, arroz, pasta, harina, mayonesa, aceite y azúcar, del resto ni una lata de sardina.

Carmen Pernía, residente de Apamates I, se motivó ir a PDVAL porque le quieren quitar el beneficio de la leche ya que no tiene hijos, no tiene 70 años, ni es discapacitada, “pero quiero decir que soy una mujer que necesita tomar su vaso de leche, las bolsas nos llegan muy caras, tengo cinco nietos y me da tristeza ver cómo utilizan guayucos porque no tienen pañal”.

Quienes hicieron presencia en las instalaciones de PDVAL, consideraron que es necesario que la bolsa venga acompañada de todo lo que se necesita para una alimentación balanceada, carne, pollo, atún, leche, huevos, proteínas y por su puesto los carbohidratos que son los rubros que proporcionan energía al organismo.

Las personas exigieron además una lista de precios, porque les parece injusto el incremento descontrolado de las bolsas, solicitaron además la venta de pañales para niños y para adultos, ya que en la zona hay muchos adultos mayores que también requieren de ello.