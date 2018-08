Fedecámaras afirma que mayoría de los precios no fueron acordados con productores

CARACAS.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó que los productores están preocupados porque los precios acordados para 25 rubros no cubren los costos de producción.

“Hay una gran cantidad de productos que no están ni siquiera cumpliendo los costos de sus materias primas que tienen que ser analizados, y otros que ni siquiera fueron consultados con los productores como estaba planteado y a pesar de que no hubo acuerdos en las mesas de trabajo realizadas se publicaron precios que no fueron acordados”, manifestó Larrazábal.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, entrevistado por Vanessa Davies, el empresario señaló que en su mayoría los precios no fueron acordados y que se está analizando este aspecto con Cavidea, que es el sector de Fedecámaras que agrupa esta área.

“Otro de los puntos delicados es que no se analizó la cadena, en las reuniones estuvo presente el sector transformador, pero no estuvieron los productores primarios, para analizar el impacto total en las estructuras de costo”, expresó Larrazábal.

Dijo que en este momento se está viviendo en el país una gran distorsión en las estructuras de costo de las empresas por las medidas que se han tomado recientemente y que no son fáciles de digerir para la realización de los cálculos de manera perfecta para soportar los impactos laborales, cambiarios y fiscales.