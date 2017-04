Federación de Trabajadores en Cojedes crea mecanismos para proteger a la clase obrera

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- La Federación de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca en Cojedes, informó que a fin de velar y proteger a la clase trabajadora, han creado mecanismos para solucionar conflictos entre entidades de trabajo y organizaciones sindicales desde una postura crítica.

Así lo anunció Edgar Villanueva, presidente de la federación, quien destacó que vienen realizando algunas visitas a empresas privadas por petición de los empleados que manifiestan vulneración de sus derechos contractuales y de la Ley del Trabajo vigente. Indicó que han instalado mesas de trabajo en busca de soluciones a los problemas conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, sindicatos y delegados de prevención.

El representante de la federación detalló que emprendieron un arduo trabajo en las empresas Hato Baranda del grupo Souto, Agrolucha, Matadero del Campo, empresa Fraeca, en la cual se llevará a cabo una negociación de su primer contrato colectivo.

Asimismo, criticó que las instituciones del Estado incumplan con su deber cuando deberían estar al día. Se refirió al Instituto Municipal de Matadero de Tinaquillo, alcaldía de Girardot, dependencia que fue tomada por los trabajadores, pero el gobierno regional realizó un aporte especial para cancelar los pasivos del 2016, quedando por honrar los compromisos del año 2017.

En esta misma situación se encuentra la alcaldía de Tinaco, donde se instalaron mesas de trabajos, se firmaron actas de compromisos y no cumplieron con los mismos. Otro caso particular, es el de Bus Taguanes, quien incumple con seis reenganches de trabadores, así como ocurre con el Ministerio de Hábitat y Vivienda en Cojedes, que no acatan nuevas incorporaciones y se lleva la práctica antisindical.

Por otra parte, lamentó que a pesar de realizar varias reuniones para llegar a un acuerdo entre el sindicato de la Gobernación de Cojedes y el patrono, no se ha llegado a un acuerdo de cuatro cláusulas de la contratación colectiva, beneficio que será favorable para unos 3 mil trabajadores y su grupo familiar.

El vocero dijo que es preocupante que instituciones del Estado, incumplan con los acuerdos, burlándose de los trabajadores que está bajo su dependencia. Aseguró que el Gobierno Nacional ha asignado los recursos para cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores, pero se desconocen las razones de estos conflictos laborales.