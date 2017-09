Félix Hernández: “No voy a decepcionar a nadie, me quedan dos años”

Con la frente en alto despidió Félix Hernández la temporada 2017 de las Grandes Ligas. Luego de vivir el año más gris de su carrera, logró cerrar la campaña con una la victoria que, al menos, le otorgó récord positivo en 2017 al culminar con foja de 6-5.

Este lunes, “El Rey” se subió a la lomita del Oakland-Alameda County Coliseum y mostró su mejor juego de la temporada. En seis innings completos ponchó a nueve contrarios, apenas permitió dos imparables, entre ellos un jonrón, que decretó la única carrera del encuentro para los Marineros de Seattle, que vencieron 7-1 a los Atléticos.

“Sólo tengo que aprender de mis errores, lo que hice este año, tratar de estar sano para la temporada que viene y mejorar”, dijo el derecho criollo, a MLB.com, luego de su última apertura de la temporada. “Lo que aprendí es que sólo tengo que tratar de estar sano. Si tengo salud, puedo hacer cosas como la que hice hoy (lunes)”.

Hernández, que culminó la zafra con efectividad de 4.36 en 16 aperturas, estuvo casi cuatro meses en la lista de incapacitados, por problemas en el hombro, situación que le pasó factura en el morrito este 2017, cuando aún le restan dos años de su contrato millonario.

“Yo comenté cuando firmé mi contrato que no voy a decepcionar a nadie y que sería leal a este equipo, porque quiero llegar a la postemporada con este club. No va a pasar este año, pero me quedan otros dos años para intentarlo. Estoy feliz de estar aquí”, sentenció el serpentinero venezolano.