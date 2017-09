Félix Pérez: “Voy como un león”

No se trata de un importado más, sino del regreso de uno de los más destacados foráneos que ha tenido el equipo en los últimos años, no solo en lo deportivo, sino también con su carisma que lo llevado a ser uno de los preferidos por la afición caraquista.

“Me siento en deuda con el equipo porque desde que llegué por primera vez hace cuatro años he querido ganar un campeonato y no he podido”, comentó Pérez a la jefatura de prensa de Leones.

“También quiero ver si me logro ganar un MVP. He tenido dos años con Leones que le piqué cerquita, pero este año no le voy a picar cerca, este año me lo voy a llevar. Es una meta ambiciosa pero positiva y que también ayuda al equipo”.

Félix tiene tres meses entrenando tras ser operado del hombro, luego de una pasantía en el beisbol mexicano, donde bateó para .284 producto de 29 imparables, seis jonrones, 23 carreras impulsadas y 19 anotadas.

En la pasada campaña, “Asere” no produjo lo que se esperaba. Ligó apenas para .232, con cuatro jonrones y 25 carreras empujadas en 42 juegos.

“El año pasado estaba en Japón y tuve que cambiar cosas en mi sistema de bateo que me perjudicaron mucho a la hora de ir a Venezuela a jugar. Estaba perdido. Pero este año voy como un león a comerme la pelota y buscar el objetivo. A ganar”, agregó.

Pérez espera unirse al equipo en las próximas semanas para estar disponible desde el 10 de octubre.