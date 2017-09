Ferrari: Si Pablo Sandoval quiere jugar en invierno tiene que hacerlo con Magallanes

CARACAS.- Luego de filtrarse la información de las pretensiones del grandeliga venezolano Pablo Sandoval de jugar durante el invierno en un circuito distinto a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el presidente de los Navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari, fijó posición al respecto.

El directivo fue enfático, en declaraciones al Infield, al afirmar que el carabobeño no estará vistiendo un uniforme distinto al del conjunto eléctrico. “Si Pablo Sandoval quiere jugar en invierno tiene que hacerlo con Magallanes. No puede jugar con más nadie. Magallanes no le va a dar permiso ni lo va a dejar libre y si eso sucede lo tienen que dejar libre los otros siete equipos de Venezuela, algo que no va a pasar”.

Ferrari dejó claro así la postura del equipo y explicó que lo de Sandoval sólo queda en una pretensión y que de ahí no va a pasar.

Peraza se estrenará en la LVBP

En relación a los preparativos para la temporada de la LVBP, que arranca el 10 de octubre, el mandamás confirmó la presencia de José Peraza para inicios de temporada. “Tenemos confirmada su participación estará debutando el 14 de octubre en el primer juego en Valencia”.

Además el directivo informó que también cuentan desde tempranos con peloteros de la talla de Adonis García, Luis Torrens y Andrés Eloy Blanco, entre otros.