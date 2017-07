Fiscal: No me voy a someter a ese Tribunal inconstitucional e ilegítimo

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció este martes que se aprobará su remoción del cargo y la del vicefiscal Rafael González Arias, y desconoció el nuevo nombramiento hecho por el Tribunal Supremo de Justicia de Katherine Harrington como nueva vicefiscal.

Justificó su ausencia ante la audiencia de antejuicio de mérito en su contra en el máximo tribunal. ”No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, no los reconozco (…). “No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo (…), acotó.

De ser destituida prometió que colaborará en el restablecimiento del orden constitucional al igual que el pueblo venezolano. ‘‘Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el decreto de Carmona, pero yo seguiré luchando, seguiré en la lucha y vamos a triunfar, Dios bendiga a Venezuela”.

Ortega respondió a los señalamientos de faltas graves que hicieron los magistrados en la sentencia en la que acordaron el antejuicio de mérito en su contra. Afirmó que en la reunión del Consejo Moral Republicano del 10 de diciembre de 2015 para aprobar la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no firmó el acta respectiva donde se avalaban los nombramientos.

Ortega mostró el documento en el que asegura que Saab no firmó el acta de la reunión del Poder Moral Republicano, “tan no se dio esa reunión que no firma el acta”.

Señaló que el proceso estuvo amañado y colocó como ejemplo que el actual magistrado suplente del TSJ, Juan Carlos Valdés, no aparece en ninguno de los listados.

Alertó que “defender la Constitución en este país parece que es un crimen” y aseveró que el caos en el país no lo ha ocasionado la fiscal de la República, “son otros los responsables”.

Indicó que en el TSJ comenzó una audiencia en virtud de una solicitud de antejuicio de mérito que hizo el diputado Pedro Carreño en su contra, y denunció que “ha sido una calamidad tener acceso al expediente, eso es una encerrona, y unas cosas clandestinas”.