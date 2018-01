Florido: Maduro empaña negociación sembrando discordia y dudas

La delegación de la oposición que participa en las reuniones con el gobierno en República Dominicana rechazó las amenazas del presidente Nicolás Maduro en torno a las negociaciones, así como las acusaciones del ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien aseguró que los opositores revelaron en Santo Domingo información sobre la ubicación del ex funcionario del Cicpc.

En la presentación de la memoria y cuenta en la asamblea constituyente, Maduro le advirtió a la oposición que le daba “la última oportunidad”, en referencia a la reunión que se efectuará mañana y que las presidenciales se realizarían con o sin la oposición.

El presidente de la Comisión de Política Exterior y miembro de la comitiva por Voluntad Popular, Luis Florido, declaró a Unión Radio que los señalamientos del gobierno dificultan la continuidad del proceso de negociación debido a que buscan empañar las conversaciones, sembrar discordia y duda en los venezolanos sobre el proceso que se desarrolla en Santo Domingo.

Afirmó que la oposición se mantendrá en el proceso únicamente si el gobierno cumple con los elementos previos aprobados por los cancilleres.

“Esperamos que el Ejecutivo ceda en puntos que debe hacerlo”, dijo.

“El gobierno está echando por tierra todos los esfuerzos para lograr un acuerdo”, añadió el diputado Enrique Márquez, que forma parte de la delegación en representación de Un Nuevo Tiempo. Calificó de cobarde las afirmaciones de Reverol: “El ministro habla de delaciones de la oposición, lo cual no solamente es falso sino cobarde. Si el ministro Reverol y su grupo no quieren el diálogo entre el gobierno y la oposición pues que lo digan”.

Márquez agregó que hasta ahora no ha sido incluido ningún punto en la agenda y que tampoco se ha logrado un acuerdo parcial para evitar que se genere en la opinión pública una sensación de ganadores o perdedores. “La negociación continuará hasta que sea necesario. Esperamos que no sea mucho tiempo. Al gobierno le decimos que debe entender que las situación en Venezuela debe cambiar y los que deben ceder son ustedes no nosotros”.

Indicó que este nuevo impasse será notificado a los cancilleres, al presidente Danilo Medina y al ex presidente Rodriguez Zapatero, a quienes le expresarán la inconformidad por la actuación del gobierno y le exigirán una aclaratoria.

El diputado Simón Calzadilla, integrante de la comisión por el partido Movimiento Progresista de Venezuela, calificó de irresponsable las amenazas del presidente Maduro: “Busca aparentar una fortaleza que no tiene. Sin embargo, nosotros seguimos comprometidos con llegar a un acuerdo”.