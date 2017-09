Florido: No podemos llegar a Dominicana sin una agenda acordada

CARACAS.- El presidente de la Comisión de Política exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, reiteró que el gobierno no cumplió con los pre-acuerdos que se habían alcanzado antes de las reuniones en República Dominicana. “Nosotros no podemos llegar a Dominicana sin ninguna agenda acordada entre las partes”.

Florido aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le envió una carta al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Danilo Medina y a los cancilleres explicándole las razones por las cuales decidieron no acudir a la reunión.

El diputado Florido dijo que el gobierno sugirió retomar la mesa de diálogo porque no está soportando la presión internacional a la que está siendo sometido. “Nosotros no vamos a declinar en nuestra intención en que Venezuela sea libre y democrática”.