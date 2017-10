Florido: Todavía estamos en fase exploratoria del diálogo

El dirigente opositor, Luis Florido, desmintió este miércoles el anuncio hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que asegura que el proceso de diálogo político en Venezuela tiene un 95% de avance.

“Quiero desmentirlo. No ha habido ningún avance en el proceso exploratorio desde que dimos la declaración que no íbamos a ir a República Dominicana porque no estaban las condiciones dadas”, declaró Florido.

Para el diputado a la Asamblea Nacional, lo que busca el Jefe de Estado es “generar desasosiego en la población, generar confusión como si hubiese un proceso oculto que se está dando”.

Sin embargo, Florido recalcó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha planteado un proceso de negociación “que sea serio”, que aún no ha iniciado.

“Reitero, aún estamos en una fase exploratoria que no ha avanzado, que se detuvo en todo el tema de las condiciones previas sobre todo con lo que corresponde con las garantías en materia electoral”, recalcó.

Por último, el presidente de la comisión de política exterior de la AN indicó que “mucho más lejos estamos de arrancar un proceso de negociación”.