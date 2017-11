Fox prepara “Death on the Nile”, una nueva adaptación de Agatha Christie

Se espera que Kenneth Branagh, director y protagonista de “Murder on the Orient Express”, lidere también el proyecto sobre “Death on the Nile”, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo entre el artista y la compañía cinematográfica.

Michael Green, guionista de “Murder on the Orient Express”, se encargará de escribir la nueva película.

En “Death on the Nile”, el célebre detective Hercules Poirot, interpretado por Branagh en “Murder on the Orient Express”, debe resolver un crimen ocurrido en un barco y en el que está involucrado un espinoso triángulo amoroso.

Esta novela ya fue llevada a la gran pantalla con un largometraje que dirigió en 1978 John Guillermin y en cuyo elenco estelar aparecieron Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith y Angela Lansbury.

Con “Death on the Nile” Fox tratará de repetir la buena acogida que ha tenido “Murder on the Orient Express”, que ha recaudado hasta ahora en todo el mundo cerca de 150 millones de dólares impulsada por un reparto de primera en el que figuran Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench, Daisy Ridley y Willem Dafoe.