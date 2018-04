Francisco Aguiar : El leitmotiv de “El cuento más largo” es la brevedad, la concisión

Reinaldo Jiménez

(Periodista, Abogado, Docente universitario y Actor de teatro).

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes).- Aunque nadie lo hubiera pensado, Francisco Aguiar, es hoy por hoy un joven escritor cojedeño, cuya obra literaria ya es vendida en el extranjero. Su primer libro titulado “El cuento más largo”, desde el mes de febrero está disponible para la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos y Europa a través de la plataforma de Amazon.

Conversamos con él para conocer detalles del libro, el proceso creativo y como es que un escritor del estado Cojedes en el interior de Venezuela, sin grandes recursos económicos ni una elaborada estrategia de marketing, pudo atravesar fronteras y penetrar los mercados de otros continentes.

Entre los aspectos más importantes en la vida de este autor cojedeño, se destaca que su pasión por la literatura comenzó desde su niñez, pero fue hasta su adolescencia cuando realmente comenzó a tener disciplina en cuanto a la escritura, obteniendo hasta la actualidad importantes logros dentro de esta actividad. Posee la versatilidad de pasearse por diferentes géneros como lo es el ensayo, el cuento y la poesía.

Escribió el monólogo “La Alcantarilla”, publicado por la revista MEMORALIA y presentado el año pasado en la sala “Pedro Quintero” del Complejo Cultural “Mauricio Pérez Lazo” en el marco de la Semana del Teatro Nacional, también escribió un ensayo histórico ganador de un concurso hace algunos años, es escritor recurrente de artículos literarios para la prensa regional, la revista del domingo de NotiTarde y blogs como EntreLetras24 y El libro y el Pan.

El cuento más largo

Su obra más reciente es el libro titulado “El cuento más largo”, se trata de 93 minirrelatos… el leitmotiv de este libro es la brevedad, la concisión. Los 93 relatos tienen diversas temáticas, pero el enfoque es la síntesis. “Mi amigo Javier Domínguez, el narrador carabobeño Javier Domínguez, escribió una reseña de “El cuento más largo” donde explica mi enfoque. Si deseas leer esta reseña la puedes buscar en la web si colocas “Grupo Li Po: Pandemonio de El cuento más largo” indicó Aguiar.

Al preguntarle acerca del proceso creativo, respondió evocando una frase que leyó alguna vez: “No me molesta lo extenso, me molesta lo extendido”, fue esta frase la que activó en su cerebro ese deseo de sintetizar cuentos largos, de allí el título del libro. Manifiesta que trabajó la obra con la laboriosidad de un artesano, alimentándose para ello de diferentes lecturas, entre ellas la historia del califa de Bagdad que quiso aprehender todo el conocimiento de su reino en unos doctos volúmenes, luego a unas páginas y al final se dispuso grabar todo ese conocimiento en la esmeralda de una sortija. Eesta historia me impresionó y le dio cuerpo a una idea que fui desarrollando, esta historia estimuló un proceso creativo que me ha llenado de satisfacción”, señaló además que se tardó aproximadamente 6 años en escribir 140 minirrelatos de los que finalmente seleccionó 93.

Entre la poesía y la dramaturgia

Francisco Aguiar se define como un amante del teatro, por ello dedica el libro a José Daniel Suárez e Isaías Medina pues estos dos baluartes y hombres de letras son a su juicio, los mejores poetas que tiene el estado Cojedes, son sus maestros y asesores por quienes manifiesta un gran afecto. Dice que no cree en el autodidactismo. “Si alguien dice que es autodidacta está siendo injusto con quienes lo precedieron, con quienes han dado valiosos aportes”.

Su obra titulada “El cuento más largo”, se encuentra disponible tanto para el mercado estadounidense como para el mercado europeo, gracias a la editorial de Create Space y gracias a editora Lydia Inés Bourdón, a quien manifiesta su agradecimiento, pues sin ella su sueño no se hubiera podido concretar de la manera que se concretó. Asimismo, aprovechó para agradecer al artista plástico Daniel Nava quien fue el creador de la portada del libro.

Para finalizar dijo, que, aunque se han vendido pocos ejemplares pues el libro no tiene mucho tiempo de publicado y pocas personas en el extranjero conocen su trayectoria de escritor, le place que su trabajo literario, poco a poco, esté atravesando fronteras. El valor de venta al público del libro es de 15 USD, y está disponible en físico: “esto me alegra pues ha quedado más que demostrado que los libros en papel tienen un efecto que el ebook o libro electrónico no tiene, con el libro físico hay mayor compenetración, se crean lazos”, concluyó.