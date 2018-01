Francisco Jiménez: “Fui obligado a renunciar en Petrocasa por viajar en vacaciones a EE.UU.

Especial

Tinaquillo.- Francisco Jiménez, tinaquillero, quien se desempeñaba como Supervisor de Logística en Petrocasa, denunció a través de este medio que fue obligado a firmar su renuncia después que en la referida empresa se enteraran que en sus vacaciones viajó a visitar a sus familiares en Estados Unidos.

“Me acosaban de tal manera que me decían que era un espía de Trump, que me fuera a vivir al imperio, me acusaban de escuálido hasta tal punto que tuve que firmar la renuncia por mi tranquilidad emocional y la de mi familia”, dijo el trabajador.

-Me cansé de ver videos y que trataran de coaccionarme a pensar que en Venezuela no hay problemas de inseguridad, de falta de medicinas, escasez de alimentos y peor aún de corrupción, yo no acepté y siempre me tuvieron la vista puesta hasta que se enteraron de mi viaje. Definitivamente en el gobierno lo que hay es una dictadura contra todo aquel que no acepte sus condiciones o que sencillamente no piense igual que ellos, expresó Jiménez.

Añadió que ahora también quieren amedrentarlo con llamadas y mensajes de teléfono, por lo que afirmó que de seguir esa situación tendrá que hacer lo que ya muchos venezolanos están haciendo que es irse del país. “habrá que irse a otras tierras donde se pueda vivir dignamente, donde el hecho de no pensar igual a quienes gobiernan no sea un delito, porque es difícil cuando el estado controla todos los poderes ya que no encuentras dónde acudir a hacer respetar tus derechos ciudadanos. En Venezuela no hay un poder que te libre de este tipo de acosos”, apuntó muy dolido.