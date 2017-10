Francisco Vera rechaza aumento de tasas de trámites en Alcaldía de San Carlos

Alexander Olvera

San Carlos.- El concejal de la Mesa de la Unidad Democrática en San Carlos, Francisco Vera, denunció el aumento desmedido de tributos de la Alcaldía de San Carlos a través de una de la Reforma Parcial de Ordenanza Sobre Tasas por Servicios y Trámites Administrativos. Dijo que se enteró en los pasillos del ayuntamiento, porque no fue convocado para la sesión extraordinaria.

Vera fustigó que se aumenten los impuestos en la alcaldía ante la situación económica que vive la ciudadanía. “Le pregunté al concejal Jonatán Becerra, por este aumento de los impuestos y me dijo que eso era por la alta inflación. Ahora sí reconocen que hay inflación en el país, cuando se la pasan echando las culpas a la CIA, el imperio, Trump y la derecha”.

Aseguró que a pesar de que aumentaron los costos de las tasas las personas deben llevar el papel para imprimir, sino ir a un chat con un pendrive para sacar sus documentos. Agregó que esta situación genera malestar en la población que en ocasiones es maltratado por funcionarios de los diferentes departamentos.

El concejal mencionó que las personas deben llevar copias de las solvencias pasadas sino no se las expiden nuevamente porque no hay control. “Cómo es posible que no tengan registro de los documentos que emiten en la alcaldía”. Mencionó que las razones que exponen el alcalde Pablo Rodríguez, para el incremento de las tasas es solventar gastos de funcionamiento de los diferentes departamentos.

“Nosotros nos oponemos a este aumento porque no sabemos para dónde va ese dinero y tampoco explican en qué se invertirá”. Añadió que esperan que los concejales nuevamente revisen este documento, para adecuarlo a las necesidades de la población y evitar molestias a la ciudadanía.