Freddy Guevara afirmó que nueva unidad luchará por elecciones libres

El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que para superar los obstáculos impuestos por el gobierno en materia electoral, se debe cambiar el sistema implementado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través de la denominada coalición opositora. “Tenemos que luchar por elecciones libres, para poder tener elecciones”, dijo.

El parlamentario afirmó que la propuesta de una nueva unidad fundamentada en una ruta diferente, radica en sacrificio, movilización, presión nacional e internacional y coherencia. “Habrá personas que quieren otro camino, que consideran que independientemente de las condiciones se debe ir a elecciones, no importa que haya que arrodillarse ante la ANC y ese camino está destinado al fracaso”, sostuvo.

Guevara argumentó que la nueva estrategia político-electoral “está destinada a lograr elecciones libres (…) que garanticen que aun ganándolas no tengas que arrodillarte y legitimar un instrumento como la constituyente”. El diputado aseveró que la controversia no radica en participar o no en próximos comicios, sino en “conseguir las condiciones justas y mínimas para evidenciar cualquier irregularidad en el proceso”.

Respecto al proceso de diálogo con mediadores internacionales el dirigente opositor reiteró que el gobierno no ha mostrado señales de querer negociar. “Nuestro objetivo no puede ser solo una elección, sino la posibilidad de poder reconstruir a Venezuela, a través de un acuerdo de gobernabilidad, que permita fomentar la estabilidad”, puntualizó.