Freddy Pizzaferrato: El pueblo con su fe puede hacer de la esperanza realidades prodigiosas

Carlos Hernández.-

San Carlos.- “El pueblo con su fe puede hacer de la esperanza realidades prodigiosas”, dijo el licenciado Freddy Pizzaferrato en declaraciones a este medio impreso a pocos días de culminar el año 2017.

El dirigente magisterial del estado Cojedes, hizo un llamado al pueblo a mantener la esperanza en esta época de Navidad y Año Nuevo para que aún en medio de tan difíciles circunstancias que vive el país, los cojedeños y venezolanos en general podamos sobrepasar los embates de la crisis socioeconómica y 2018 nos permita avanzar Dios mediante.

-Los cojedeños somos como lo dice el refrán llanero: del tamaño del compromiso que se nos presente. Por eso estamos seguros que encontraremos una salida a esta terrible crisis que está devastando a la nación. No será fácil, pero sabemos que Dios es más grande y poderoso que el mal, y un pueblo sufrido y golpeado, pero con su fe viva puede hacer de la esperanza realidades prodigiosas.

-La Navidad es tiempo para renovar la esperanza. El festejo no es material, sino espiritual porque celebramos el nacimiento del redentor, Jesucristo. De tal manera que sí tenemos motivos para alegrarnos, porque Dios nos regaló la presencia de su hijo y con ella la salvación. Pero no debemos quedarnos sólo en la adoración del Niño Dios, sino que tenemos que sujetarnos de esa fe para desarrollar acciones que nos permitan avanzar como sociedad. Para que las familias puedan volver a tener la paz necesaria para crecer, viendo a sus hijos desarrollarse en el país y no tener que irse al exterior a buscar oportunidades; para que tengamos un país donde los ancianos y población en general puedan tener sus medicinas y alimentos; donde el transporte público funcione, donde haya producción nacional y una economía estable, eso es lo que quieren los venezolanos para este 2018 y por eso tenemos que luchar con fe, dijo Pizzaferrato.

Para finalizar recordó que la educación seguirá siendo el norte que debe tomar este país, porque la crisis además de económica, es ética, moral, cultural y por ende educativa. “Por tal razón debemos empeñarnos en tener una sociedad educada con valores y principios, ya que de lo contrario seguiremos en esta barbarie y entonces podría aplicarse aquella lapidaria frase de nuestro padre Libertador: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.