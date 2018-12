Fredy Zarichta: ¿Sabía usted que…? (Opinión)

Becarios venezolanos se mueren de hambre en Moscú

*Con gran preocupación me han llamados varios becarios venezolanos en Rusia,me señalan que llevan 6 meses sin cobrar sus respectivos estipendios asignados por el gobierno de Venezuela para cursar estudios en diversas areas del conocimiento universal.Resulta que en la Embajada son maltratados como si fueran unos delincuentes y le dicen que si quieren que se vayan que eso no es problema de ellos y los amenazas con mandarlos de inmediato a nuestro país, resulta que en reciente visita del presidente Maduro al Kremlin, ellos trataron de plantearle la situación y le resultó imposible e inclusos fueron amenazados por funcionarios que acompañaban a nuestro presidente,que si seguían “jodiendo” podría ser acusado de terroristas y por tanto ser detenidos allí mismo, al final de esta lamentable odisea fueron atendidos por alguien que acompañaba al canciller Arreaza y lo único que le señalo que iban a ver que hacían para ver si el próximo año le cancelaban algo , que riñones de esos carajos,al parecer le señalaron que no hay plata para pagar nada y mucho menos en divisas.Esto es un crimen contra nuestros compatriotas becarios en Rusia.Presidente Maduro ordene una severa investigación de esa irregularidad.

* Alrededor del 60% del comercio mundial corresponde al comercio de bienes y servicios intermedios.

esglobal

* El hampa se apodero de las carreteras de Venezuela y a cada rato vemos como son asaltados y asesinado decenas de de venezolanos impunemente, un ejemplo de esta situación fue el vil asesinato de dos peloteros de Los Cardenales de Lara en la vía Chivacoa-Barquisimeto , por una banda que actúa allí desde hace tiempo y se dedica a lanzarles objetos contundentes a los carros para que se detengan y luego ser agredidos por esos canallas. Eso si los funcionarios de la Guardia Nacional y Policías están pendiente en las alcabalas para matraquear al que pase por alli. Hasta cuando carajo .

*Entre 1950 y 2016, al menos dos tercios de todos los paìses africanos han registrado crecimientos de màs del 3,5 % de la renta per capita durante ocho años consecutivos.Su territorio alberga alrededor del 35% de las reservas minerales del mundo y para 2050 se estima que uno de cada cuatro habitantes del mundo será africano.

esglobal

* En las economías emergentes , las empresas de alto crecimiento representan màs del 50% de todos los nuevos empleos y de las ventas, pese a que constituyen menos del 20% de la totalidad de empresas de manufacturas y servicios.

Banco Mundial.

*Felicitamos al doctora Marelia Guillén ,por la excelente labor que lleva a cabo al frente de la dirección de salud del Edo. Miranda. Así es que se hace patria queridos compatriotas, y no hablando pura paja y robándose los reales impunemente.

