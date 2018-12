Fredy Zarichta: ¿Sabía usted que…?

Fredy Zarichta.-

* En América Latina y el Caribe en las próximas décadas se espera que el crecimiento de la población adulta mayor se acelere de manera que para 2050 uno de cada cuatros habitantes de la región será adulto mayor…….Gente saludable.

*Es intolerable que los señores de la Alcaldía del Tinaco en Edo. Cojedes estén amenazando a los habitantes de ese Municipio con quitarles las bolsas del CLAP si no van a votar el próximo 9 de diciembre,el que esta encargado de tales amenazas es un tal “pitufo”.Hasta cuando siguen agrediendo a nuestro pueblo.

*En América Latina y Caribe las enfermedades crónicas no transmisibles causan casi el 68% de la mortalidad.Pero este no es un fenómeno regional,según el reporte World Population Ageing 2013 de las Naciones Unidas, en el 2008 el 85% de las muertes de personas mayores de 60 años a nivel mundial estaban asociadas a enfermedades no transmisibles……Gente saludables.

*La delincuencia esta desbordada en la Ciudad de Mérida y al parecer los cuerpos policiales son los principales aliados del hampa,es hora que el Ministro Reverol, tome medidas enérgicas y ordene una amplia revisión de la actuación de esos organismos.Revisen los celulares ultra modernos que cargan la mayorías de los policías de esa región,de donde lo sacan y con que sueldo podrán pagarlos????.

*En China es ilegal que una institución financiera realice transacciones en bitcoin y, por fin ,lo más probable es que Rusia imponga, como mínimo,dura restricciones este año. esglobal.

*Insolito que en un pais petrolero y gasífero como Venezuela exista tan terrible desabastecimiento de tal vital liquido,presos debieran de estar los responsable de haber destruido las plantas de gas .En Mérida los bachaqueros hacen lo que le da la gana y nadie dice nada.

*En lo económico,el PIB de China es casi 10 veces superior al de España,superando a Japón como segunda potencia global en 2010,mientras que desde 2014 ya se considera como la economía líder mundial. esglobal.

*Es hora que los organismos publicos de la salud invetiguén severamente la calidad de los equipos médicos que nos venden los “empresarios del gobierno chino”(mayormente son de origen estadounidenses)a precios escandalosos y de pésima calidad.

*Cada día 27 millones de Latinoamericanos y Caribeños se levantan sin tener nada para comer. esglobal.

*Que esta pasando con decenas de ambulatorios médicos que estan prácticamente en el abandono total y sin medicinas.

"Mejor viajar 10.000 leguas que leer 10.000 libros"

Proverbio chino